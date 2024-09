FC-Bayern-Star Olise debütiert für Frankreich - und bejubelt Blitz-Tor

Michael Olise feiert sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft. Der Bayern-Star darf direkt in der Startelf ran. Es gibt ein schnelles Tor zu bejubeln - und die Wende.

Michael Olise hat den nächsten Grund zu feiern. Der Flügelspieler, der im Sommer für rund 50 Millionen Euro von Crystal Palace zum FC Bayern gewechselt ist, debütierte am Freitagabend in der französischen A-Nationalmannschaft. Der in England geborene Flügelspieler hatte bisher lediglich für die U23 ein phänomenales Olympia-Turnier hingelegt.