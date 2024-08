Mega-Hype um Bayern-Neuzugang!

Bayerns Neuzugang Michael Olise führt die französische Olympia-Auswahl ins Finale und avanciert im Turnierverlauf zur „Offenbarung dieser Olympischen Spiele“. Am Freitag kämpft er um Gold - die Münchner dürfen schon jetzt feiern.

Bayerns Neuzugang Michael Olise führt die französische Olympia-Auswahl ins Finale und avanciert im Turnierverlauf zur „Offenbarung dieser Olympischen Spiele“. Am Freitag kämpft er um Gold - die Münchner dürfen schon jetzt feiern.

Die Olympia-Teilnahme von Bayerns Neuzugang Michael Olise könnte im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sein. Der mit Vorfreude erwartete Flügelflitzer der Münchner verpasst zwar nahezu die gesamte Saisonvorbereitung vor seiner Debütsaison, avanciert allerdings zur „Offenbarung dieser Olympischen Spiele“ - so schwärmt zumindest die französische Zeitung Le Parisien von ihm.

Mit der französischen Auswahl ist der 22-Jährige ins Finale des olympischen Fußballturniers eingezogen - und kämpft dort am Freitag im Pariser Prinzenpark gegen Spanien um die Gold-Medaille für sein Land.

Bayern-Neuzugang Olise brilliert bei Olympia

Doch schon jetzt ist Olympia für den neuen Mann der Bayern ein voller Erfolg. Nach dem Halbfinalsieg gegen Ägypten, bei dem er an allen Toren maßgeblich beteiligt war, steht Olise bei starken vier Vorlagen und zwei eigenen Treffer im Turnierverlauf.

Frankreich-Trainer und Fußball-Legende Thierry Henry konnte im Anschluss an den Finaleinzug nur von seinem Schützling schwärmen.

„Michael hat wieder den Unterschied gemacht“, meinte Henry nach dem 3:1-Sieg nach Verlängerung - und er hat recht: Den ersten Treffer hatte der Offensivkünstler mustergültig mit einem perfekt getimten Steilpass vorbereitet, den zweiten dann per sehenswerter Flanke eingeleitet, ehe er den dritten zu guter Letzt selbst markierte.

Michael Olise: „Der Showman“ mit dem „goldenen Fuß“

Musiala freut sich schon auf den alten Weggefährten

Der 21-Jährige kennt Olise noch aus seiner Zeit in England: „Ich habe ihn jetzt jahrelang nicht gesehen. Früher haben wir in der Jugend bei Chelsea zusammengespielt, deswegen wird es cool, jetzt wieder mit ihm zu reden und zu gucken, wie sein Leben war in den letzten Jahren, seitdem wir andere Wege gegangen sind.“