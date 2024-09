"Geschenk" und "Genuss": Alle lieben "Wusiala"

„Heute war es phänomenal“

Wirtz erzielte einen Treffer und bereitete einen vor, Musiala übertraf seinen kongenialen Partner mit einem Tor und drei Vorlagen sogar noch. „Jamal hat eine große Wandlug durchgemacht in seiner Präsenz im Sechzehner, da ist er außergewöhnlich gut geworden“, sagte Nagelsmann: „Das war vor der EM ein bisschen der Kritikpunkt an ihm, heute war es phänomenal.“

Musiala selbst meinte: „Mit Flo zu spielen, macht immer Spaß. Wenn wir im Rhythmus sind und Selbstbewusstsein haben, können wir den ganzen Abend rumzocken.“ Wie in Düsseldorf, vor allem in der zweiten Halbzeit. Zudem wurde Musiala im zarten Alter von 21 Jahren und 194 Tagen zum jüngsten Spieler, der in einem Spiel in der Nations League an vier Toren direkt beteiligt war.