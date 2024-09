Noten: BVB-Star in Kroos-Manier

Manfred Sedlbauer , Lukas Rott 07.09.2024 • 23:22 Uhr Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gelingt ein erfolgreicher Auftakt in der Nations League. Während zwei DFB-Youngsters einen Sahne-Tag erwischen, erinnert ein BVB-Star an Toni Kroos.

Die Youngsters brillieren, Groß macht den Kroos! Die DFB-Elf gewinnt im ersten Spiel nach der Heim-EM mit 5:0 gegen Ungarn.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gerade die Flügelzange mit Jamal Musiala und Florian Wirtz begeistert mit immenser Spielfreude und Kreativität. Außerdem sticht Pascal Groß als Spielmacher heraus und weckt Erinnerungen an Toni Kroos.

Die SPORT1-Noten:

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: War das ganze Spiel über beschäftigungslos und präsentierte sich gerade mit dem Fuß am Ball stark und brachte sich so gut in die Spieleröffnung ein. Bei der einzigen Chance der Ungarn war er hellwach und parierte er jedoch glänzend (79.). SPORT1-Note: 2

Tah glänzt als Abwehrchef - Kimmich geht voran

JONATHAN TAH: War von Beginn an Abwehrchef der DFB-Elf und hatte sogar die erste große Chance des Spiels: Sein Offensivkopfball wurde auf der Linie geklärt (8.). Zudem überaus ballsicher: 97 Prozent seiner Pässe fanden einen Mitspieler. SPORT1-Note: 1,5

{ "placeholderType": "MREC" }

JOSHUA KIMMICH: Der neue DFB-Kapitän ging als Leader voran. Kurbelte immer wieder das Spiel der DFB-Elf an. Hinten tadellos. SPORT1-Note: 2

DAVID RAUM (bis 69.): Stand sehr hoch und zog das Spiel so in die Breite, weil Musiala immer wieder ins Zentrum zog. Musste dadurch aber auch viele Meter nach hinten machen. Zudem war er am Führungstreffer beteiligt (27.). SPORT1-Note: 3

NICO SCHLOTTERBECK (bis 69.): Ein mehr als würdiger Vertreter von Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung. Spielte mehrere sehenswerte vertikale Bälle in die Spitze. Hinten ließ er nichts anbrennen. SPORT1-Note: 1,5

Groß überzeugt als Kroos-Nachfolger

PASCAL GROß (bis 60.): Riss das Spiel in Kroos-Manier an sich und übernahm den Spielaufbau. Sein starker langer Ball hinter die ungarische Kette auf Wirtz leitete das 1:0 wunderbar ein. Jeder seiner langen Bälle kam zielgenau an (fünf). Hatte bei seiner Auswechslung die meisten Ballkontakte auf dem Feld (77). SPORT1-Note: 1,5

{ "placeholderType": "MREC" }

ROBERT ANDRICH (bis 82.): Nicht ganz so auffällig wie sein Nebenmann auf der Sechs. Dennoch gewohnt aggressiv und ballsicher. Seine Monster-Grätsche (56.) verhinderte den Ausgleich. SPORT1-Note: 2

FLORIAN WIRTZ: Sprudelte mit seinem kongenialen Partner vor Spielfreude. Leitete das 1:0 wunderbar ein, bereitete das 2:0 von Musiala mit einem Pass in die Tiefe vor. Sein wuchtiger Schuss aus 16 Metern, nach einem tollen Doppelpass mit Musiala, sorgte für die Entscheidung (3:0, 66.). SPORT1-Note: 1

Spieler des Tages: Musiala brilliert

JAMAL MUSIALA: Mann des Spiels mit insgesamt vier Scorer-Punkten. Bereitete sowohl das 1:0 durch Niclas Füllkrug mit Köpfchen und Übersicht als auch das 3:0 von Florian Wirtz und 4:0 von Aleksandar Pavlovic vor. Bei seinem eigenen Treffer zum 2:0 setzte er sich mit Willen und Physis durch. Sammelte darüber hinaus auch in der Arbeit gegen den Ball Pluspunkte. SPORT1-Note: 1

NICLAS FÜLLKRUG (bis 60.): Erzielte in seinem 22. Einsatz für das DFB-Team den 14. Treffer (27.). Hätte auch schon zuvor treffen müssen (20.), scheiterte allerdings aus zehn Metern halbrechter Position freistehend an Gulacsi. Ließ ab und an Genauigkeit vermissen. SPORT1-Note: 2

KAI HAVERTZ: Im Vergleich zur EM agierte er meist etwas zurückgezogener auf der Zehn. Fühlte sich dort sichtlich wohl. Ließ sich des Öfteren bis tief in die eigene Hälfte fallen und hatte viele Ballaktionen. Verwandelte den von ihm herausgeholten Elfmeter sicher (81.). Luft nach oben lässt dennoch seine Chancenverwertung: Traf insgesamt zweimal Aluminium. Hatte zudem kurz vor der Halbzeit die Riesen-Chance zum 2:0. SPORT1-Note: 2

Ab 60. MAXIMILIAN BEIER: Blieb nach seiner Einwechslung unauffällig. Zielte in der Schlussphase aus rund 17 Metern knapp links vorbei. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

Ab 60. ALEKSANDAR PAVLOVIC: Sein erster Pflichtspiel-Einsatz sorgt dafür, dass ein Auflaufen für Serbien ausgeschlossen ist. SPORT1-Note: 2

VfB-Star feiert DFB-Debüt

Ab 69. ROBIN KOCH: SPORT1-Note: Ohne Bewertung

Ab 69. BENJAMIN HENRICHS: SPORT1-Note: Ohne Bewertung