UEFA Nations League: Heute LIVE im TV & Livestream - Siegt der Europameister weiter?

SPORT1 05.09.2024 • 15:27 Uhr Die UEFA Nations League steht vor der Tür. Mit Spanien und Portugal steigen gleich zwei große Favoriten bereits am Donnerstag in den Wettbewerb ein.

Die UEFA Nations League startet in die nächste Saison! Neun Partien stehen bereits am Donnerstag an, unter anderem greift Europameister Spanien und der iberische Nachbar Portugal in den Wettbewerb ein.

So können Sie die Nations League Live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: sport1.de

Insgesamt 54 Nationen nehmen teil und sind dabei in vier Ligen aufgeteilt, die dann jeweils nochmal in vier Töpfe eingeteilt wurden. Deutschland befindet sich in Liga A und trifft in seiner Gruppe auf Ungarn, Bosnien-Herzegowina und die Niederlande. Den Auftakt in die neue Nations-League-Saison macht der DFB am Samstag gegen Ungarn (ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Spanien muss in Serbien ran

Zwei Tage vor der deutschen Mannschaft darf sich der frischgebackene Europameister Spanien beweisen. Das Team um Nationalcoach Luis de la Fuente trifft in Belgrad auf Serbien. In der Gruppe des Europameisters finden sich auch die Schweiz und Dänemark wieder.

Mit Torhüter Unai Simon und Stürmer Alvaro Morata fehlen den Spaniern zwei Stammkräfte verletzt, die höchstwahrscheinlich durch Arsenal-Keeper David Raya und EM-Held Mikel Oyarzabal ersetzt werden. Seit einem 3:3 gegen Brasilien im März hat Spanien seine neun darauffolgenden Spiele allesamt gewonnen, zudem ist „La Furia Roja“ Titelverteidiger! 2023 setzten sich die Iberer im Finale im Elfmeterschießen gegen Kroatien durch.

Portugal mit Ronaldo gegen Kroatien

Auch die Portugiesen sind am Donnerstag in der Nations League gefordert, wenn sie Kroatien in Lissabon zu einem heißen Duell empfangen. Mit dabei ist dann auch Cristiano Ronaldo, der erneut von Trainer Roberto Martínez für den Kader nominiert wurde.

Nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM gegen Frankreich wurde viel über Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft spekuliert. Fest steht: In der Nations League wird der fünffache Weltfußballer mitmischen, ebenfalls wie Bayerns Neuzugang Joao Palhinha.

Gegner Kroatien enttäuschte bei der EM noch größer, schied mit nur zwei Punkten sogar in der Gruppenphase aus. Die letztmalige Nations-League-Saison schloss Kroatien als Vizesieger ab, scheiterte im Finale nur knapp an Spanien.