Job-Empfehlung: "Rangnick wäre perfekt"

Fjörtoft fuhr fort: „Wie ich bereits gesagt habe, wenn wir nach Solbakken keine norwegische Lösung wählen, wäre Rangnick perfekt. Es ist erstaunlich, was er mit Österreich gemacht hat.“

Peinliche Niederlage sorgt für Entsetzen

Nach der deutlichen Pleite am Sonntag hatte sich Fjörtoft fassungslos gezeigt. „Die peinlichste Niederlage Norwegens seit den null Punkten beim Eurovision Song Contest“, schrieb der 57-Jährige, der in Deutschland für Eintracht Frankfurt spielte .

Die norwegische Presse ging mit Erling Haaland und Co. hart ins Gericht. „Peinlich, einfach nur peinlich!“, titelte die norwegische Zeitung Verdens Gang in einem Kommentar. Aftenposten wollte gar „eine Demütigung für die Geschichtsbücher“ gesehen haben: „Die Nacht, in der für Norwegen alles schwarz wurde.“