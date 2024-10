"Eine Schande": Haaland-Wirbel nach Klatsche

SPORT1 14.10.2024 • 11:28 Uhr Norwegen erlebt in der Nations League ein Debakel. Superstar Erling Haaland entzieht sich den Fragen der Reporter. Später entschuldigt er sich für seine Leistung.

Nach Norwegens 1:5-Klatsche in Österreich hängt bei den Skandinaviern der Haussegen schief. „Peinlich, einfach nur peinlich!“, titelte die norwegische Zeitung Verdens Gang in einem Kommentar. Aftenposten wollte gar „eine Demütigung für die Geschichtsbücher“ gesehen haben: „Die Nacht, in der für Norwegen alles schwarz wurde.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Mittelpunkt der Kritik: Ausgerechnet Superstar Erling Haaland, der im gesamten Spiel blass geblieben war.

Nicht aber die schwache Leistung des 24-Jährigen sorgte in der norwegischen Presse für Unmut, sondern sein Verhalten nach dem Spiel.

Haaland stapft an Reportern vorbei

Denn anders als seine Teamkollegen blieb Haaland, der in Abwesenheit von Martin Ödegaard als Kapitän auftritt, nach dem Debakel nicht bei den Journalisten in der Mixed-Zone stehen, sondern stapfte - abgeschirmt von einem Bodyguard - wortlos in den Mannschaftsbus.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist eine Schande. Wenn es jemanden gibt, von dem ich nach dieser Demütigung etwas hören möchte, dann doch vom Kapitän. Wenn du Kapitän bist, hast du eine Rolle, die dich eben etwas mehr fordert. Dann musst du dich nach dem Spiel auch stellen“, ärgerte sich der norwegische TV-Experte Kristoffer Lökberg in der Zeitung Verdens Gang.

Lökberg ruderte im Anschluss dann aber doch zumindest ein bisschen zurück: „Ich habe natürlich gleichzeitig auch großen Respekt vor Haaland. Er steht immer im Fokus und muss viele Wünsche erfüllen, aber wenn du die Kapitänsbinde trägst, solltest du zumindest ein paar Worte sagen.“

Haaland entschuldigt sich

Zumindest in den sozialen Netzwerken meldete sich Haaland dann noch einmal kurz zu Wort. Auf Instagram postete er eine Story und unterschrieb diese mit den Worten: „Sorry an alle, das war zu schlecht von mir. Im November holen wir uns dann sechs Punkte!“

Und auch Mitspieler Sander Berge unterstützte Haaland: „Er hat jedes Recht dazu. Er ist einfach im Moment sehr enttäuscht. Wir sind als ganzes Team für das Spiel verantwortlich“, erklärte der 26-Jährige nach dem Spiel bei Verdens Gang.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bis zur Pause hatten beide Teams noch auf Augenhöhe agiert. Marko Arnautovic brachte Österreich früh in Führung, Alexander Sörloth glich vor der Pause aus.