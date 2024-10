Deutschland - Niederlande heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Nations League

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf die Niederlande. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf die Niederlande. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

In der Nations-League-Tabelle Gruppe A3 liegt die DFB-Elf derzeit auf Platz eins mit zwei Punkten Vorsprung auf Oranje. Die Elftal konnte in ihrem letzten Spiel gegen Ungarn gerade noch einen Punkt retten (1:1).

Nations League: So sehen Sie Deutschland - Niederlande heute LIVE

Baumann feiert Debüt im DFB-Tor

Ansonsten wird Bundestrainer Julian Nagelsmann einige weitere Veränderungen vornehmen: Aleksandar Pavlovic (Bayern München) wird im defensiven Mittelfeld auflaufen, kündigte der Chefcoach am Sonntagabend an. Der 20-Jährige war zuletzt nach einem Schlag aufs Knie angeschlagen gewesen, stand aber beim Training der verbliebenen 21 Spieler am Sonntag in Herzogenaurach wieder mit auf dem Platz.