Nations League mit Frankreich, England, Österreich Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

SPORT1 10.10.2024 • 17:30 Uhr Ohne Kapitän Kylian Mbappé ist Frankreich in der Nations League gegen Israel gefordert. Auch Österreich und England sind am Donnerstag im Einsatz. So können sie die Partien der Nations League live im TV und Stream verfolgen.

In der UEFA Nations League rollt wieder der Ball! Am Donnerstag, 10. Oktober, sind am 3. Spieltag einige Topnationen im Einsatz - darunter Frankreich. Die Équipe Tricolore trifft in Budapest auf Israel (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Die Franzosen sind mit einem Sieg und eine Niederlage in den Wettbewerb gestartet und gehen als klarer Favorit gegen den bislang punktlosen Tabellenletzten der Gruppe A2 in die Partie.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps verzichtete bei seiner Nominierung allerdings auf den zuletzt angeschlagenen Superstar Kylian Mbappé. Aurélien Tchouaméni wird daher die Kapitänsbinde übernehmen. Auch der zuletzt starke Bayern-Star Michael Olise könnte wieder eine Chance bekommen.

So können Sie die Nations League mit Israel - Frankreich heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Holt England ohne Kane den nächsten Sieg?

In Gruppe B2 strebt England im dritten Spiel den dritten Sieg an. Gegner der Three Lions ist am Donnerstagabend im Londoner Wembleystadion Griechenland (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Der angeschlagene Bayern-Star Harry Kane wird dabei nicht zum Einsatz kommen. Trainer Lee Carsley erklärte, man wolle kein Risiko eingehen. Kane konnte bislang nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und absolvierte nur ein individuelles Programm. Anstelle von Kane wird John Stones die Three Lions als Kapitän aufs Feld führen.

So können Sie die Nations League mit England - Griechenland heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Österreich unter Druck

Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick steht nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien in Gruppe B3 bereits unter Zugzwang. Gegen Außenseiter Kasachstan zählt für Österreich daher nur ein Sieg (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Rangnick will dabei wieder mehr Aktivität nach vorne bei seinem Team sehen. Man müsse den Gegner unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen, forderte Rangnick: „Unser Spiel lebt von dieser Energie, von diesem Feuer.“

So können Sie die Nations League mit Österreich - Kasachstan heute live verfolgen