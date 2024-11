England: Guardiola-Zoff wegen Grealish erreicht nächste Stufe

Carsley widerspricht Guardiola

Außerdem bestritt der Vorgänger von Thomas Tuchel, der erst am 1. Januar 2025 den Job als England-Coach antreten wird, dass die vielen Ausfälle eine Respektlosigkeit gegenüber dem Trikot und ihm als Interimstrainer bedeuten würden. „Der November war in der Vergangenheit immer ein sehr schwieriger Monat für uns, weil die Spieler so viele Spiele bestreiten mussten. Viele der Verletzungen, die sie mit sich herumtragen, müssen in den Spielen behandelt werden, aber in der Vergangenheit haben wir im November häufiger eine ganze Reihe von Spielern verloren“, betonte Carsley.