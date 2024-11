Kane sauer wegen Absagen: "Eine Schande"

Zahlreiche Profis fehlen England in den anstehenden und nicht unbedeutenden Nations-League-Spielen. Das gefällt Bayerns Starstürmer Harry Kane gar nicht.

Bayern Münchens Superstar Harry Kane hat mit deutlichen Worten seine Enttäuschung über die zahlreichen Absagen in der englischen Fußball-Nationalmannschaft zum Ausdruck gebracht. „Ich denke, England kommt vor allem anderen. England kommt vor dem Verein“, sagte der Kapitän dem englischen TV-Sender ITV . „Wenn ich ganz ehrlich bin, gefällt mir das gar nicht.“

Acht Profis, darunter Schlüsselspieler wie Declan Rice, Trent Alexander-Arnold oder Phil Foden, fehlen bei den anstehenden Nations-League-Spielen am Donnerstag (20.45 Uhr) in Griechenland sowie am Sonntag (18.00 Uhr/jeweils DAZN) gegen Irland im Londoner Wembley-Stadion. Es sind die letzten Partien unter Interimstrainer Lee Carsley, bevor Thomas Tuchel die Mannschaft im neuen Jahr übernimmt.