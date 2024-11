Viererpack! Gyökeres-Lauf immer beeindruckender

Viktor Gyökeres trifft derzeit, wie er will. Im letzten Nations-League-Spiel schnürte der schwedische Mittelstürmer einen Viererpack und setzte sich in der Torjägerliste vor Erling Haaland.

Der Mittelstürmer zeigte auch in Schwedens letztem und bedeutungslosem Nations-League-Spiel seine derzeitige Form und schnürte beim 6:0-Kantersieg gegen Aserbaidschan einen Viererpack.

Gyökeres erzielte die Treffer in der 26., 37., 58. und 70. Minute. Die anderen beiden Tore gingen auf das Konto von Dejan Kulusevski (19., 57.).

Gyökeres überflügelt Haaland

In der laufenden Saison erzielte der 26-Jährige im Trikot von Sporting Lissabon bereits 23 Treffer in 18 Pflichtspielen. Im schwedischen Trikot kam der Angreifer in sechs Nations-League-Partien auf neun Tore.