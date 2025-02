Jetzt doch! München will nächstes Großereignis

In München könnte in diesem Sommer neben dem Champions-League-Finale ein weiteres Fußball-Highlight stattfinden. Die Stadt will jetzt doch das Nations-League-Finalturnier ausrichten.

Jetzt also doch! Nach längerem Hin und Her hat sich die Stadt München nun doch dafür entschieden, ein mögliches Final-Turnier der Nations League auszurichten.

Auch Stuttgart noch im Rennen im Nations-League-Finale

Was Reiter damit meint: Die Nationalmannschaft muss erst einmal das Viertelfinale gegen Italien gewinnen. Das DFB-Team tritt dabei zunächst am 20. März (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Italien an. Das Rückspiel steigt drei Tage später (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Dortmund.