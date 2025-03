Verletzungsschock: "Zweifellos ein schwerer Rückschlag für Barca"

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona: Innenverteidiger Pau Cubarsí musste im Hinspiel des Nations-League-Viertelfinals seiner Spanier gegen die Niederlande bereits in der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

In der 38. Minute verletzte sich der 18-Jährige ohne gegnerische Einwirkung. Cubarsí verließ das Spiel und erklärte dem medizinischen Personal sein Befinden. Er hielt sich den rechten Knöchel. Alles würde auf eine Verstauchung hindeuten, wäre aber nichts Ernstes, mutmaßte die Mundo Deportivo .

Droht Flick der nächste Ausfall?

Erst vergangene Woche verletzte sich zudem Mittelfeldspieler Marc Casadó, der vor der Viererkette gesetzt war. Auch der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen steht Flick seit September nicht zur Verfügung und wird in dieser Saison wohl nicht mehr ins Tor zurückkehren.

Laut ersten Informationen spanischer Medien hat es Cubarsí jedoch nicht schlimmer erwischt. Seine Auswechslung war demnach eine Vorsichtsmaßnahme. Der Youngster soll umgehend für weitere Untersuchungen nach Barcelona reisen und im Rückspiel am Sonntag für Spanien nicht mehr zum Einsatz kommen.

Für Cubarsí kam ein weiteres Talent der Furia Roja ins Spiel. Der 19 Jahre alte Dean Huijsen feierte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Dabei wurde er von den Oranje-Fans in Amsterdam ausgepfiffen. Offenbar passt es ihnen nicht, dass Huijsen, der in den Niederlanden geboren ist und dort mehrere U-Mannschaften durchlaufen hat, nun für Spanien aufläuft.