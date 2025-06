Boateng stichelt wegen Rüdiger

Die deutsche Nationalmannschaft unterliegt Portugal in der Nations League - ohne den verletzungsbedingt fehlenden Antonio Rüdiger. Jérôme Boateng stichelt nach dem Spiel gegen die Kritiker des Real-Stars.

Gegen Cristiano Ronaldo und Co. offenbarte vor allem die deutsche Defensive große Probleme - was Ex-Weltmeister Jérôme Boateng dazu anregte, sich in den sozialen Medien zu Wort zu melden. Der Innenverteidiger wies auf das Fehlen von Real-Star Rüdiger hin - und stichelte gegen dessen Kritiker.