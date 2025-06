DFB-Rückkehr: "Solche Emotionen noch nie gespürt"

Die deutsche Nationalmannschaft kehrt an den Ort einer brutalen Niederlage zurück. Die Erinnerungen sind sowohl bei Julian Nagelsmann als auch seinen Spielern noch präsent.

Die deutsche Nationalmannschaft kehrt für das kleine Finale der Nations League an den Ort einer äußerst schmerzhaften Niederlage zurück. Die DFB-Auswahl tritt in Stuttgart gegen Frankreich an.