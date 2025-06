Kramer rudert bei Ronaldo zurück

„Es ist mir egal, was ich vorher (vor dem Spiel, Anm. d. Red.) gesagt habe. Das Tor ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass ich mich ein bisschen entschuldigen muss“, sagte der TV-Experte nach Abpfiff im ZDF und lobte den portugiesischen Stürmer, der zum 2:1-Endstand eingeschoben hatte (68.): „Er hat ein gutes Spiel gemacht. Offensiv hat er ein Spiel gemacht, was ich ihm so nicht mehr zugetraut hätte.“