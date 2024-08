Bundesliga: Dortmunds Flügelflitzer der Zukunft

Die Nachwuchsmannschaften von Borussia Dortmund gehören stets zu den besten ihres Jahrgangs. Viele Talente hoffen darauf, den Sprung in das Profiteam des BVB zu schaffen. Einer, der die besten Voraussetzungen dafür mitbringt, sich bei den Schwarz-Gelben langfristig durchzusetzen, ist Cole Campbell. Der Flügelflitzer hat in der Vergangenheit schon oft gezeigt, welch großes Potenzial er mitbringt.

Campbell führte den BVB ins Finale

Dass er in engen Partien zum entscheidenden Faktor werden kann, bewies Campbell in der vergangenen Spielzeit eindrucksvoll. In den beiden Halbfinalspielen der A-Junioren Bundesliga hatte er mit zwei Toren und einer Vorlage einen großen Anteil daran, dass die Dortmunder ins Endspiel einzogen.

Campbell dribbelte sich mit viel Tempo an zwei Gegenspielern vorbei durch das Mittelfeld, ließ sich auch von einem Trikotzupfer nicht aus dem Gleichgewicht bringen und setzte Paris Brunner mit einem schönen Steckpass, der die gesamte Abwehr aushebelte, in Szene.

Auch Sahin von Campbell beeindruckt

Die Bilanz des US-amerikanischen Junioren-Nationalspielers in der abgelaufenen Saison: 11 Tore und 13 Vorlagen in 32 Einsätzen. Für seine starken Leistungen wurde er mit dem langfristigen Profivertrag belohnt.

An diese schloss er auch in der Sommervorbereitung an und wusste damit im Dortmunder Trainingslager in Bad Ragaz den neuen BVB-Coach Nuri Sahin von sich zu überzeugen.