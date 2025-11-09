DFB-Team: So steht es wirklich um Stiller und Nagelsmann

Manfred Sedlbauer 09.11.2025 • 23:54 Uhr Die Nicht-Nominierung von Angelo Stiller stößt bei vielen Fans, Mitspielern und Experten auf Unverständnis. Wie steht es wirklich um das Verhältnis zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem Stuttgarter?

Wird die Nicht-Nominierung zur Zerreißprobe? Zur Verwunderung vieler deutscher Fußballfans und Stuttgarter Verantwortlicher verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Nominierung von Angelo Stiller für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und die Slowakei. Schließlich ist der 24-Jährige der Fixpunkt der Stuttgarter und maßgeblich an der bis hierhin guten Saison des VfB beteiligt.

Stiller selbst wollte sich nicht zu der Angelegenheit äußern. „Kein Kommentar“, sagte der Mittelfeldspieler nach dem 2:0-Sieg der Schwaben in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam.

Nagelsmann telefonierte mit Stiller

Nicht wenige wollten aus seinen Worten eine große Enttäuschung, vielleicht sogar Wut auf den Bundestrainer heraushören. Doch wie steht es wirklich um das Verhältnis zwischen dem Bundestrainer und dem Stuttgarter?

Wie SPORT1 weiß, gab es vor der Nominierung am Donnerstag ein ausführliches Telefonat zwischen beiden - ein persönlicher Austausch, der nicht jedem Nicht-Nominierten gewährt wird.

Nagelsmann schilderte dem Mittelfeldspieler die Situation und seine Gedankengänge. Inhalt dürften dessen leichte Anlaufschwierigkeiten in dieser Saison gewesen sein. Aber auch die Tatsache, dass Nagelsmann gerne nochmal andere Spieler testen und vier Torhüter mitnehmen will.

Dazu kommt, dass die Konkurrenz im defensiven zentralen Mittelfeld mit Kapitän Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic oder auch Leon Goretzka enorm hoch ist.

So stehen Stillers WM-Chancen

Nach SPORT1-Infos gibt es aber kein böses Blut. Auch wenn Stiller - logischerweise - enttäuscht über die Nicht-Nominierung ist. Schließlich will auch er im nächsten Jahr auf den WM-Zug aufspringen. Doch: Nagelsmann hat Stiller weiterhin ganz oben auf dem Zettel.

Die WM-Chancen des Stuttgarters dürften, Stand jetzt, höher sein als zum Beispiel die der beiden Dortmunder Pascal Groß oder Maximilian Beier.

Außerdem interessant: Sowohl Nagelsmann als auch Stiller stehen bei der von Volker Struth geführten Spielerberater-Agentur Sports360 unter Vertrag.