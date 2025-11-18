Florian Wirtz: Eine Botschaft nach Liverpool

Curdt Blumenthal 18.11.2025 • 15:38 Uhr Florian Wirtz befindet sich mit Liverpool in der Krise. Doch beim DFB-Team beweist er mit einer bemerkenswerten Leistung, dass er auch nach seinem Wechsel in die Premier League nichts verlernt hat.

„Wirtz ist ein Problem, lasst uns das klarstellen“, urteilte Gary Neville noch vor wenigen Wochen nach Liverpools 0:3-Klatsche gegen Manchester City im Gary Neville Podcast.

Dieses „Problem“ könnte sich am Montagabend in Luft aufgelöst haben. Denn Florian Wirtz hat im Trikot der deutschen Nationalmannschaft wieder gezeigt, was in ihm steckt.

Zwei höchstklassige Torvorlagen für Leroy Sané ebneten den Weg zum deutschen 6:0-Sieg gegen die Slowakei und die damit verbundene Qualifikation für die WM im nächsten Jahr.

„Wirtz erweckt das Biest“, titelte die spanische Tageszeitung AS im Anschluss an den DFB-Kantersieg.

Noch kein Treffer für die Reds

Beim FC Liverpool sah das zuletzt ganz anders aus. Seit seinem Wechsel an die Anfield Road erzielte der 22-Jährige nicht ein Pflichtspieltor.

Einzig drei Torvorlagen in 16 Spielen konnte Wirtz den Fans der „Reds“ präsentieren - in der Liga steht er aber noch bei null Assists.

Auch sein Trainer Arne Slot schien langsam erste Zweifel zu entwickeln. In den vergangenen fünf Premier-League-Spielen durfte Wirtz nur zwei Mal von Beginn an auf dem Platz stehen.

Doch mit dem Erfolgserlebnis im DFB-Trikot sendet Wirtz an Slot und Liverpool „eine Botschaft“, wie unter anderem der britische Mirror berichtet. Auch von einer „perfekten Antwort“ auf die Liverpool-Kritiker war in England die Rede.

Traumhafte Doppelvorlage erlöst Wirtz

In der 36. Spielminute begann die Wirtz-Show mit einem schnellen Doppelpass mit Nick Woltemade, der wenig später in einen traumhaften Steilpass auf Sané mündete, der den Ball im Tor der Slowaken versenkte.

Rund vier Minuten später trumpfte Wirtz ein weiteres Mal auf, als er nach innen zog und eine gefährliche Flanke zum langen Pfosten schlug. Ein weiteres Mal schob Sané den Ball zum 4:0 ein.

Auch die Statistiken sprechen eine klare Sprache – und zwar für Florian Wirtz: Er beendete das Spiel mit einer Passgenauigkeit von 94 Prozent und kreierte sechs Torchancen.

Entscheidende Spiele in Liverpool

Nun stellt sich die Frage, ob Wirtz damit auch seine Kritiker an der Anfield Road „zum Schweigen bringt“, wie es der britische Evening Standard bereits nach dem DFB-Sieg titelte.

In Liverpool stehen entscheidende Wochen für Wirtz an. In der Champions League wartet mit Inter Mailand noch vor Weihnachten ein entscheidender Gegner im Kampf um die direkte Achtelfinal-Qualifikation auf die „Reds“.