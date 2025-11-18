Plötzlich zieht Kramer seinen Schuh aus! Skurrile TV-Szenen im ZDF

Felix Kunkel 18.11.2025 • 08:08 Uhr Nach dem deutschen Kantersieg gegen die Slowakei kommt es im ZDF zu skurrilen Szenen. Erst geht es um einen Purzelbaum, dann zieht Christoph Kramer plötzlich seinen Schuh aus.

Während der Analyse von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein gemeinsam mit den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer mischten sich die noch im Leipziger Stadion verbliebenen Fans lautstark mit einer ungewöhnlichen Forderung ein.

Purzelbaum? „Um 0 Uhr mach ich den“

Immer wieder riefen sie in Richtung Kramer, er solle einen Purzelbaum machen. Müller-Hohenstein bekam das mit und sagte zu Kramer: „Was wollen die? Einen Purzelbaum? Ja, dann mach doch mal einen!“

Kramer reagierte jedoch abweisend und scherzte: „Jaja, um 0 Uhr mach‘ ich den.“

Daraufhin wechselte Müller-Hohenstein abrupt das Thema: „Kannst du uns den Wärmepad zeigen?“

Kramer erklärte: „Es ist richtig eisig, oder? Ja, ich habe Wärmepads in den Schuhen. Ich glaube, ich kriege den nicht raus.“

Kramer zeigt seine Wärmepads

Am Ende zog Kramer den Schuh doch aus. Müller-Hohenstein bückte sich, hob den rechten Schuh auf und hielt ihn in die Kamera: „Hier, das sind die Wärmepads von Chris Kramer.“

Ohne Umschweife leitete sie anschließend wieder zum Sport über: „Jetzt machen wir mit Fußball weiter.“ Danach moderierte sie die Zusammenfassung der Partie zwischen den Niederlanden und Litauen (4:0) an.

Schon im Oktober 2024 waren Fans der deutschen Nationalmannschaft mit einer ähnlichen Aktion aufgefallen: Damals forderten sie Mertesacker ebenfalls zu einem Purzelbaum auf.