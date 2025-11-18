Plötzlich zieht Kramer seinen Schuh aus! Skurrile TV-Szenen im ZDF

Nach dem gelösten WM-Ticket der deutschen Nationalmannschaft ereigneten sich in der Live-Übertragung des ZDF skurrile Szenen.
Skurrile TV-Szenen um Kramer
Während der Analyse von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein gemeinsam mit den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer mischten sich die noch im Leipziger Stadion verbliebenen Fans lautstark mit einer ungewöhnlichen Forderung ein.
Purzelbaum? „Um 0 Uhr mach ich den“
Immer wieder riefen sie in Richtung Kramer, er solle einen Purzelbaum machen. Müller-Hohenstein bekam das mit und sagte zu Kramer: „Was wollen die? Einen Purzelbaum? Ja, dann mach doch mal einen!“
Kramer reagierte jedoch abweisend und scherzte: „Jaja, um 0 Uhr mach‘ ich den.“
Daraufhin wechselte Müller-Hohenstein abrupt das Thema: „Kannst du uns den Wärmepad zeigen?“
Kramer erklärte: „Es ist richtig eisig, oder? Ja, ich habe Wärmepads in den Schuhen. Ich glaube, ich kriege den nicht raus.“
Kramer zeigt seine Wärmepads
Am Ende zog Kramer den Schuh doch aus. Müller-Hohenstein bückte sich, hob den rechten Schuh auf und hielt ihn in die Kamera: „Hier, das sind die Wärmepads von Chris Kramer.“
Ohne Umschweife leitete sie anschließend wieder zum Sport über: „Jetzt machen wir mit Fußball weiter.“ Danach moderierte sie die Zusammenfassung der Partie zwischen den Niederlanden und Litauen (4:0) an.
Schon im Oktober 2024 waren Fans der deutschen Nationalmannschaft mit einer ähnlichen Aktion aufgefallen: Damals forderten sie Mertesacker ebenfalls zu einem Purzelbaum auf.
Der ehemalige Innenverteidiger erfüllte den Wunsch tatsächlich - allerdings erst nach Sendungsende. Moderator Jochen Breyer hielt den Moment auf Video fest und teilte ihn später auf Instagram.