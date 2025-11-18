Türkei feiert Sané! "Eine Leistung, die Nagelsmann zum Schweigen brachte"

Niklas Trettin 18.11.2025 • 10:21 Uhr Leroy Sané hinterlässt auch im letzten deutschen Länderspiel des Jahres einen starken Einblick. Von der türkischen Presse wird der Matchwinner des DFB-Teams erneut gefeiert.

Am Montag überzeugte der 29-Jährige von Galatasaray Istanbul gar mit einem Doppelpack - und wurde einmal mehr von der türkischen Presse gefeiert.

Türkei mit Sané-Seitenhieben auf Bundestrainer

„Leroy Sané glänzte und sicherte Deutschland das Ticket für die Weltmeisterschaft“, titelte die Tageszeitung Hürriyet. Auch Milliyet, eines der ältesten Blätter des Landes, betonte, dass der Offensivspieler das Spiel „geprägt“ habe. Vor der Pause traf Sané binnen fünf Minuten gleich zweimal - jeweils nach feiner Vorarbeit von Florian Wirtz. Es waren die Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 und 4:0.

Entsprechend offensiver wurde das Online-Portal Fanatik. „Leroy Sané mit Tor-Show in Deutschland! Eine Leistung, die Nagelsmann zum Schweigen brachte“, heißt es dort. „Nachdem er zu Galatasaray gewechselt war, wurde Julian Nagelsmann in seinem Land zur Zielscheibe von Kritik, weil er Leroy Sané nicht in den Kader berufen hatte.“ Nun werde der „Starspieler voraussichtlich zur Weltmeisterschaft mitfahren“.

Nagelsmann-Botschaft an Sané

Vor der Partie gegen Luxemburg hatte Nagelsmann noch in Richtung Sané gesagt, dass dieser unter seiner Leitung nicht mehr „unzählige Chancen“ erhalten werde. „Wir wollen auch signalisieren, dass eine Nominierung kein Freifahrtschein ist und gewisse Dinge gefordert sind. Ich habe dieses Thema auch mit Leroy vorab besprochen“, betonte der Bundestrainer. Diese Aussage hatte Kritiker wie Matthias Sammer und Lothar Matthäus auf den Plan gerufen.

Bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und die Slowakei war Sané erstmals seit Juni wieder dabei. Der Mittelfeldspieler kam bei seinem neuen Verein Galatasaray Istanbul zuletzt immer besser in Fahrt und spielte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Türkei mit guten Leistungen zurück in die Nationalmannschaft.