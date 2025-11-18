Weltmeister sicher: England wird Tuchel nie lieben!

Philipp Heinemann 18.11.2025 • 13:26 Uhr Thomas Tuchel wird die Fanherzen in England nie erobern, glaubt Per Mertesacker. Das liege auch an der „Geschichte um Jude Bellingham“.

Thomas Tuchel hat mit der englischen Nationalmannschaft eine perfekte WM-Qualifikation hingelegt - aber hat er auch die englischen Fanherzen erobert? Geht es nach Per Mertesacker, wird die Tuchel-Periode bei den Three Lions nie zur echten Liebesgeschichte.

Auf der Insel werde man „immer kritisch auf einen deutschen Trainer blicken“, sagte der deutsche Nationalspieler, der seit vielen Jahren als Nachwuchschef beim FC Arsenal in London tätig ist, im ZDF.

Tuchel hatte in der Quali sämtliche acht Spiele gewonnen: „Die Ergebnisse geben ihm im Moment recht und deswegen lieben sie ihn im Moment, aber das kann ganz schnell kippen“, befand Mertesacker.

Das Thema Bellingham verfolgt Tuchel

Tuchel war schon bei seiner Ankunft als englischer Nationaltrainer kritisch beäugt worden. Viele Fans und auch einige Experten hinterfragten die Wahl, weil sie sich einen Coach aus England gewünscht hätten.

Die große Liebe „wird es nie werden“, meinte Mertesacker daher - und zählte Gründe auf: „Es gibt so einige Baustellen noch“, unter anderem „die Geschichte um Jude Bellingham“.

Der einstige Weltmeister spielte damit auf die Misstöne zwischen Tuchel und dem Superstar von Real Madrid an. Der Coach hatte den Profi von Real Madrid zwischenzeitlich nicht nominiert, jüngst sorgte eine Auswechslung des 22-Jährigen für mächtig Wirbel. Die Presse schlug sich jedoch klar auf Tuchels Seite.