WM-Qualifikation: Tuchel? "Manchmal wirkt er arrogant und stur"

Stefan Kumberger , Johannes Vehren 27.11.2025 • 13:28 Uhr Thomas Tuchel ist seit vergangenem Januar Trainer der englischen Nationalmannschaft. Ein Insider spricht darüber, welchen Eindruck der Deutsche in England macht.

Thomas Tuchel hat mit der englischen Nationalmannschaft souverän die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 geschafft. Dennoch gibt es in England viele Skeptiker, die den deutschen Coach kritisch sehen.

Im Gespräch mit SPORT1 hat der englische Ex-Profi Glen Little über Tuchels Standing gesprochen. „Er ist sehr zielstrebig. Man sieht, dass es ihm egal ist, was die Leute über ihn denken“, erklärte der 50-Jährige und fügte hinzu: „Manchmal wirkt er arrogant und stur – aber so sind Top-Trainer eben manchmal."

Tuchel wählt in England den „deutschen Ansatz“

Little lobte Tuchels Umgang mit Jude Bellingham: „Wie er den Streit geführt hat, hat mir gefallen. Er hat ihm deutlich gesagt, dass niemand über der Mannschaft steht – selbst die großen Stars nicht."

Der 52-Jährige habe dem Spieler von Real Madrid klargemacht, dass das Team im Vordergrund stehe und nicht die Individualisten. Little beschrieb dies als „deutschen Ansatz, wo es immer um Zusammenhalt und Kameradschaft geht“.

Erwartungshaltung an Ex-Bayern-Trainer sehr groß

Ob dies der richtige Weg sei, werde man bei der Weltmeisterschaft sehen, erklärte der Insider. „Tuchel wurde jedenfalls nicht nur dafür geholt, sich für das Turnier zu qualifizieren, sondern es auch zu gewinnen“, stellte der Ex-Profi klar.