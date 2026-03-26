Italien bibbert: Kann der nächste WM-Gau verhindert werden?

SID 26.03.2026 • 19:28 Uhr Zuletzt nahm Italien 2014 an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Nun bangt die ganze Nation schon wieder um die Qualifikation. Der Druck auf den viermaligen Weltmeister ist vor den Showdown-Spielen um eines der letzten Tickets gewaltig.

Ganz Italien bibbert. Selbst Ex-Weltmeister Gennaro Gattuso, der einst alle Gegenspieler das Fürchten lehrte, fühlt den immensen Druck vor dem WM-Showdown. „Nur wer kein Blut in den Adern hat, würde ihn nicht spüren“, sagt der Nationaltrainer der Squadra Azzurra mit Blick auf die Playoffs.

Denn: Der stolzen Nation droht der Fußball-Gau. Schon wieder. Die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 hat Italien verpasst, nun droht dem Land des legendären Giuseppe Meazza, des unwiderstehlichen Paolo Rossi und des unüberwindbaren Gianluigi Buffon der unrühmliche Hattrick.

Stadion soll den Erfolg positiv beeinflussen

Gattuso, der unverwüstliche Abräumer beim WM-Triumph 2006 in Deutschland, muss vor dem ersten von zwei möglichen Entscheidungsspielen vor allem die Last der Erwartungen managen. Es spiele am Donnerstag gegen Nordirland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) weder eine Rolle, dass Italien „vier Weltmeisterschaften gewonnen hat“, noch „dass wir seit 2014 nicht mehr bei einer WM dabei waren“. Nur Nordirland zählt. „Wir müssen auf den Platz und alles geben“, sagt Gattuso.

Wie groß die Nervosität ist, zeigt die Wahl des Stadions für die Partie gegen Nordirland. Gattusos Team spielt nicht in den großen Arenen von Rom oder Mailand, nein, im kleinen Bergamo sollen die Hoffnungen am Leben gehalten werden.

„In einem größeren Stadion mit 50.000 bis 60.000 Zuschauern“ könnte unter den Tifosi auf den Rängen „nach einer Weile Unzufriedenheit“ entstehen, „wenn es nicht gut läuft“, sagt Gattuso: „In Bergamo, in meinem ersten Spiel als Trainer, haben sie uns zur Halbzeit applaudiert – obwohl es 0:0 stand.“

Italiens Schwäche: „Die Gefahr nicht erkennen“

Ein 0:0 am Ende würde Italien gegen Nordirland nicht reichen, nur mit einem Sieg kommt es am 31. März zu einem „Finale“ gegen den Sieger der Partie Wales gegen Bosnien und Herzegowina. Und nur der Sieger dieses Spiels fährt dann im Sommer zur XXL-WM und spielt dort in Gruppe B gegen Co-Gastgeber Kanada, Katar und die Schweiz.

„Wir müssen unbedingt wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen“, sagte der ehemalige Bayern-Star Luca Toni bei DAZN. Und ausgerechnet jetzt sind einige Spieler angeschlagen, Angreifer Federico Chiesa – Europameister von 2021 – wird sicher ausfallen.