Einzelkritik Deutschland - Island: Sané brilliert, Havertz schludrig

MANUEL NEUER: In dem mit knapp 3600 Zuschauern besetzten Stadion in Reykjavik musste der DFB-Kapitän nach 13 Minuten zur Stelle sein, weil ihn Johannesson mit einem strammen Schuss prüfte. Neuer wehrte den Ball zur Seite ab. Bei hohen Flanken war zur Stelle. Ein Schuss von Gudmundsson landetet am Innenpfosten (49.). SPORT1-Note: 3