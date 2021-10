Nationalmannschaft besiegt Rumänien: Stimmen von Thomas Müller und Co.

„Wir haben einen Elfmeter in Aussicht, bekommen dann das Gegentor. Das war nicht so einfach für uns, das wegzustecken. Aber man muss sagen, die Mannschaft hat wirklich gekämpft, ist „All in“ gegangen, hat nie aufgesteckt, hat Selbstvertrauen gehabt und es immer wieder probiert. Natürlich war das eine oder andere in der Präzision nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Da müssen wir noch besser werden. Aber am Ende ist der Sieg auch mehr als verdient. Wir haben über weite Strecken das Spiel bestimmt gegen eine Mannschaft, die in der Defensive gut gestanden ist, immer wieder ein Bein dazwischen bekommen hat. Gegen so eine Fünferkette und vier davor, war es auch nicht ganz so einfach.“