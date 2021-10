Nationalmannschaft: Einzelkritik mit Werner, Müller gegen Nordmazedonien

DAVID RAUM: Überzeugte mit einem guten Startelf-Debüt. Flick brachte den Hoffeheimer, damit „auf links die Post abgeht“. War so! Der U21-Europameister verspürte einen großen Offensivdrang und schlug etliche gefährliche Flanken. Die Kollegen in der Box machten aber zu wenig draus – wie etwa Gnabry in der 30. Minute. SPORT1-Note: 2