Nationalmannschaft gegen Rumänien: Müller stark, Rüdiger und Werner fallen ab

MARCO REUS (bis 67.): Stand statt Müller überraschend in der Startelf und machte ein gutes Spiel. Wartete mit einigen gefährlichen Pässen auf engstem Raum auf – so wie in der 53. Minute, als er auf 1:1-Torschütze Gnabry ablegte. Hätte sich in der 58. Minute für belohnen können, traf aber übers Tor. Machte wenig später Platz für den Matchwinner. SPORT1-Note: 3