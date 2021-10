WM-Quali: Nordmazedonien - Deutschland heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Nordmadzedonien - war da nicht was? Ganz richtig. Am 31. März dieses Jahres kassierte das DFB-Team, damals noch unter Bundestrainer Joachim Löw, eine schmachvolle 1:2-Niederlage gegen ebenjenes Nordmazedonien - und das auch noch vor eigenem Publikum in Duisburg. (Spielplan der WM-Qualifikation)