Dietmar Hamann würde bei WM 2022 auf Reus, Gündogan und Hummels verzichten

„Er hat in den sechs Monaten davor mit den besten Fußball seiner Karriere gespielt. Er wäre zur EM eingeladen worden, und ich glaube auch, dass wir ihn gut hätten gebrauchen können“, sagte Hamann in der Sky-Sendung „Projekt Weltmeister - Road to Qatar“. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)