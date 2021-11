WM-Quali: Deutschland - Liechtenstein & Löw-Abschied heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Dieser erwartet heute ein ähnliches Spiel: „Im Hinspiel haben sie uns einen großen Kampf geliefert und das wird in diesem Spiel so sein. Sie wollen für eine Überraschung sorgen, auch wenn es nur ein Punktgewinn ist. Wir sind bestrebt, die Dinge die wir in Liechtenstein nicht so gut gemacht haben, besser zu machen, auch wenn wir noch nie in dieser Konstellation aufgelaufen sind. Wir haben eine starke Mannschaft, unser Ziel ist ganz klar ,dass wir den Fans wieder eine tolle Leistung zeigen und die drei Punkte hierbehalten wollen.“ (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)