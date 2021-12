Stefan Kuntz trifft Legende Salt Bae - macht er für die WM-Quali gegen Ronaldo ein Gold-Steak locker?

Am 24. März 2022 trifft er in den WM-Playoffs mit der Türkei in Portugal auf CR7 und Co., fünf Tage später könnte der Sieger dann auf Europameister Italien treffen, der es seinerseits zum Auftakt der Playoffs mit Nordmazedonien zu tun bekommt. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)