WM Auslosung 2022: DFB droht schweres Los - Lostöpfe stehen fest

Brasilien zog im März-Ranking am bisherigen Spitzenreiter Belgien vorbei. Da drei Teams noch über die interkontinentalen und die europäischen Play-offs im Juni ermittelt werden müssen, werden in Topf vier drei Platzhalter verwendet. Die Lostöpfe für die Auslosung im Exhibition and Convention Centre von Doha am Freitag (18.00 Uhr) im Überblick: