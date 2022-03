WM 2022: Iran fürchtet WM-Ausschluss, weil Frauen aus Stadion ausgesperrt werden

Mehrere hundert Frauen hatten vor dem Imam-Resa-Stadion in Maschhad gegen ihre Aussperrung protestiert, nachdem sie sich zuvor Tickets gekauft hatten. In den Sozialen Medien kursieren Bilder von Frauen, die mit Pfefferspray zurückgedrängt wurden. Dieses soll über verschlossene Zugangstore hinweg in die Menge gesprüht worden sein.