WM-Quali: Mohamed Salah als tragischer Held beim Ausscheiden von Ägypten

Jetzt also das bittere Aus im Elfmeterschießen - der vorläufige und negative Höhepunkt einer von Rückschlägen gepflasterten Saison. Das Bizarre daran: Salah zeigt sich konstant in Topform und hat bereits 28 Pflichtspieltore auf seinem Saisonkonto. In der Premier League liegt er mit Liverpool in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Manchester City.