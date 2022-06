Die Schande von Gijon: Dieser Skandal verfolgt Deutschland bis heute

Auch der Kommentator wird an diesem Tag Geschichte schreiben. Die Deutschen starten druckvoll, Breitner hat schon in der 1. Minute die Führung auf dem Kopf. Schon nach elf Minuten fällt ein Tor. DAS Tor. Der Kölner Pierre Littbarski bereitet vor, dessen Linksflanke HSV-Mittelstürmer Horst Hrubesch mit Kopf und Knie an Koncilia vorbei bugsiert. Das reicht Beiden, aber was anfangen mit den restlichen 79 Minuten?