WM 2022: Ukraine ìn Playoffs in Wales - Bale vor letztem Spiel?

In Wales jedenfalls blicken sie voller Respekt auf den Gegner. Es müsse „unglaublich schwer sein, in ihrer Haut zu stecken", sagte Nationalspieler Ben Davies: „Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir nicht jeden Tag miterleben müssen, wie hart es ist und wie schwer es für sie sein muss, ihr Leben zu verlieren." Eine kleine Zahl an Freikarten für das Cardiff City Stadium soll laut BBC an ukrainische Geflüchtete verteilt werden.