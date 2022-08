Neuendorf will Rechte von LGBTIQ+-Gemeinschaft bei FIFA platzieren

Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf will die Anliegen der LGBTIQ+-Gemeinschaft hinsichtlich der WM in Katar beim Weltverband FIFA ansprechen. Der 61-Jährige werde "deren Forderung nach Handlungs- und Rechtssicherheit für Katar-Reisende während der WM bei der FIFA platzieren", heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).