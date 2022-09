Fußball-WM 2022: Katar findet Alkohol-Kompromiss

Nach Angaben von Katars Turnier-Chef Nasser Al-Khater sollen Bierverkaufsstellen auf dem jeweiligen Arenagelände jeweils bis 30 Minuten vor Beginn eines Spiels für zweieinhalb Stunden und nach Abpfiff nochmals für eine Stunde geöffnet werden. Zudem ist der Konsum von Alkohol in der Fanzone der FIFA in der Hauptstadt Doha grundsätzlich ab 18.30 Uhr erlaubt. Auf den Tribünen hingegen sind alkoholische Getränke verboten. In anderen Fanzonen und besonders in Hotels mit Ausschankgenehmigungen gelten liberalere Vorschriften.