Missstände vor WM in Katar: "Werde mir keine Minute ansehen" - Fan-Vertreter Minden legt im Interview nach

Minden: Da ist die Frage nach dem Geld. Die Teilnahme an der WM ist die eine, daran zu verdienen die andere Sache. Ihr habt gute Gründe hinzufliegen? Ok! Aber habt ihr auch gute Gründe, euch an diesem Turnier zu bereichern? Und wenn ihr schon hinfliegt, dann bitte mit klarer Haltung. Es darf keine Lösung sein, dass man diese wichtigen Themen komplett abhakt und ins Turnier geht, als wäre nichts gewesen. Der Verband und die Spieler sollten jeden Euro, den sie durch dieses Turnier verdienen, anschauen und sich fragen, kann ich unter diesen Umständen diesen Euro einstecken oder ist er nicht viel besser in einem Fonds für die Entrechteten aufgehoben. Ich verstehe die Profis, für die die WM das größte Turnier ist und die natürlich nichts für die Missstände in Katar können.