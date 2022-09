Poker um WM-Prämie: Wieso Watzke mit Neuer verhandelt

In genau acht Wochen startet die Fußball-WM in Katar – und die DFB-Stars um Bundestrainer Hansi Flick haben sich intern den Titel als Ziel gesetzt. „Wenn eine deutsche Nationalmannschaft in ein Turnier geht, muss sie daran glauben, es zu gewinnen“, meint auch DFB-Manager Oliver Bierhoff.