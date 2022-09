WM 2022 in Katar: "Ich rate davon ab" - Menschenrechtler widerspricht Hoeneß

Die WM kann von mir aus stattfinden, aber dieses Regime – diese Diktatur so stark zu unterstützen, davon rate ich ab. Es wird alles entschieden vom Emir von Katar. Es gibt keine unabhängigen Gerichte, alles wird von einer Person entschieden. Es gibt auch keine unabhängigen Medien. Was den Sender Al Jazeera anbetrifft, so macht er nur noch Propaganda für den radikalen Islam. Das verfolgen wir seit vielen Jahren. Ich gebe Uli Hoeneß den guten Rat, die Politik von Katar nicht derartig in Schutz zu nehmen. Katars Politik unterdrückt und verfolgt Menschen. Wenn jemand wie Uli Hoeneß so ein Regime verteidigt zeigt das, dass für ihn Menschenrechte nichts zählen. (Sonderausgabe „Für Vielfalt“)