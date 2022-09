WM 2022: Lemke verteidigt Hoeneß wegen Katar-WM nach Dopa-Anruf

Für den 76-Jährigen überwiegt jedoch der positive Aspekt. „Ich habe mit einer Familie aus Nepal gesprochen, der Vater arbeitet auf den WM-Baustellen. Ich habe die Ehefrau gefragt, ob ihr Mann ausgebeutet werde. Sie hat geantwortet: Er verdient in den fünf Jahren harte Devisen, davon baut die Familie in Nepal eine Pension für Touristen. In Katar gebe ihr Mann kein Geld aus, weil Unterkunft und Verpflegung von den Katarern übernommen werden. In Nepal habe ihr Mann keinerlei Chance, einen so gut bezahlten Job zu finden. Deshalb stehen die Migranten Schlange, um einen Job in Katar zu bekommen“, berichtet er.