WM 2022: Technische Panne bei England-Spiel - Fanmassen vor Stadion

30 Minuten vor Anpfiff am Montag (ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) war erst rund ein Viertel der Plätze im Khalifa-International-Stadion in Ar-Rayyan belegt. Derweil machten in Sozialen Medien Bilder von Fanmassen rund um die Arena die Runde, die an Infoschaltern nach Hilfe suchten. (NEWS: Alles zur WM 2022)