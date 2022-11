Australien will ins Achtelfinale: "Viereinhalb Jahre Arbeit"

Das 1:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Tunesien hat die Australier in Katar in eine günstige Lage gebracht. "Wir haben viereinhalb Jahre für diese Ausgangsposition gearbeitet. Wenn jetzt nicht jeder zu 100 Prozent gewinnen will, weiß ich auch nicht mehr", sagte Ex-Bundesligaprofi Mathew Leckie.