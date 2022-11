Bale vor Einsatzrekord: Sieg "würde es besonders machen"

Gareth Bale will seinen nahenden Länderspiel-Rekord mit dem ersten Sieg für Wales bei einer Weltmeisterschaft seit 64 Jahren krönen. "Es ist eine Ehre, mein Land so oft zu repräsentieren", sagte der 33-Jährige vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Iran am Freitag (11.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV): "Wir wollen gewinnen, das würde es besonders machen."