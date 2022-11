Dänemark mit Lindström, Wind und Christensen zur WM

Mit Christian Eriksen an der Spitze und dem Bundesliga-Trio Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Jonas Wind (VfL Wolfsburg) und Oliver Christensen (Hertha BSC) geht Dänemark in seine sechste Fußball-WM. Nationaltrainer Kasper Hjulmand gab am Montag in der Bella Arena in Kopenhagen 21 seiner 26 Katar-Fahrer bekannt, die Nominierung wurde live im dänischen Fernsehen übertragen.