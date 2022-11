Familie klagt an: Ex-Medienchef "Gefangener der WM" in Katar

Ibhais sei „der Gefangene der FIFA-WM 2022 in Katar“, hieß es in einem Schreiben der Angehörigen am Montag, die „einzige Sorge“ des Wüstenstaats sei es, ihn „während der WM zum Schweigen zu bringen - koste es, was es wolle“. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)