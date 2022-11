Japan nimmt Südkorea als Vorbild

In Katar setzt Japan auf mehrere Profis aus der Bundesliga. "Ein Vorteil ist, dass eine Vielzahl von uns in Deutschland spielt und wir den deutschen Fußball perfekt kennen", sagte Yoshida, der Joshua Kimmich als "Schlüsselspieler" der DFB-Elf ausmachte: "Er besitzt hohe Qualität, gibt das Kommando vor, ist Balleroberer und durch seine Kreativität Aufbauspieler in einem. Dazu ein Anführer. Ihn müssen wir stoppen."